МИД: Украина будет и дальше продвигать инициативу миротворцев ООН

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Суббота, 16 декабря 2017, 02:17

Украина продолжит продвигать инициативу введения миротворческой миссии ООН на Донбассе после окончания в конце декабря двухлетнего мандата временного члена Совбеза ООН.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин во время пресс-брифинге в штаб-квартире ООН, передает Укринформ.

"Я буду обсуждать это с Генеральным секретарем и моими коллегами. Я уже провел встречи со многими членами Совета Безопасности, которые были осведомлены о нынешней ситуации, а также о намерениях РФ установить российский протекторат на оккупированном Донбассе", – подчеркнул Климкин.

"Россияне пытаются создать впечатление, что миссия ООН будет чем-то вроде "оккупационной администрации", – отметил министр.

"Мой ответ на это такой: оккупационная администрация там уже существует. Нам нужна реальная миссия, которая будет покрывать всю территорию оккупированного Донбасса, неконтролируемый участок украинско-российской государственной границы, к тому же, безусловно, будет иметь крепкий и мощный мандат по разоружению, сдерживанию, реального отвода войск, включая российские силы и все виды вооружения, а также, конечно, готовить Донбасс к предстоящим выборам. Формула очень проста: Россия выходит, международные силы заходят", – заявил глава украинского МИД.

"Но проблема лишь в России, которая хочет оставить ситуацию такой, как она есть, а также продолжать использовать Донбасс – о котором она вообще не заботится – как инструмент для дальнейшей дестабилизации Украины и Европы", – сказал Климкин.

Глава МИД Украины также подчеркнул, что альтернативой для миротворческой миссии ООН на Донбассе может быть только замораживание ситуации на российских условиях.

"И это будет бомбой замедленного действия  не только для нас, для Украины, но и для всех",  – подчеркнул министр.

Темы: МИД миротворцы Донбасс Росcия Климкин
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