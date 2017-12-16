Сутки в АТО: 8 обстрелов, пострадавших нет

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Суббота, 16 декабря 2017, 06:45

За прошедшие сутки, 15 декабря, боевики 8 раз нарушили перемирие  ни один боец ​​ВСУ не пострадал.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

"Ситуация за прошедшие сутки в районе проведения АТО характеризуется уменьшением количества обстрелов. Несмотря на ощутимое снижение вооруженных провокаций, полного соблюдения режима прекращения огня нет. Боевики на некоторых участках линии соприкосновения продолжают грубо нарушать Минские договоренности, применяя запрещенные минометы",  говорится в заявлении.

На Луганском направлении зафиксировано два факта нарушения перемирия. Вечером враг более 2 часов из 120-мм минометов, гранатометов и пулеметов вел огонь по нашим оборонных укреплениях возле Троицкого, выпустив всего около четырех десятков мин.

Также из гранатометов и стрелкового оружия противник обстреливал защитников Желтого.

На Донецком направлении в первой половине суток оккупанты с 82-мм минометов вели огонь возле Опытного.

С гранатометов различных видов боевики обстреляли защитников Водяного и шахты Бутовка, а из легкого пехотного вооружения  защитников Песков и Авдеевки.

В вечернее время боевики трижды обстреляли защитников Марьинки с миномета калибра 82-мм.

Темы: АТО Донбасс
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