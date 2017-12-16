Украинский пловец Романчук стал чемпионом Европы

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Суббота, 16 декабря 2017, 07:05

Украинец Михаил Романчук выиграл "золото" на чемпионате Европы по плаванию на короткой в ​​воде в Копенгагене.

Об этом сообщает официальный сайт соревнований.

Украинец стал первым в финале на 1500 метров вольным стилем - он преодолел дистанцию ​​за 14 минут 14,59 секунды. Романчук на 8,34 секунды опередил серебряного призера итальянца Грегорио Палтиньери. Бронзовая медаль досталась норвежцу Хенрику Кристиансен.

Ранее "серебро" в финале на 200 м на спине завоевала Дарья Зевина.

Как известно, в июле Романчук впервые в карьере стал серебренным призером чемпионата мира.

Темы: спорт
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