Украинский пловец Романчук стал чемпионом Европы
Украинец Михаил Романчук выиграл "золото" на чемпионате Европы по плаванию на короткой в воде в Копенгагене.
Об этом сообщает официальный сайт соревнований.
Украинец стал первым в финале на 1500 метров вольным стилем - он преодолел дистанцию за 14 минут 14,59 секунды. Романчук на 8,34 секунды опередил серебряного призера итальянца Грегорио Палтиньери. Бронзовая медаль досталась норвежцу Хенрику Кристиансен.
Ранее "серебро" в финале на 200 м на спине завоевала Дарья Зевина.
Как известно, в июле Романчук впервые в карьере стал серебренным призером чемпионата мира.
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