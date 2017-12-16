США расширили список требований к странам, с которыми имеют безвиз

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Суббота, 16 декабря 2017, 10:00

Министерство национальной безопасности США расширило список требований к странам, с которыми действует безвизовый режим с программой Visa Waiver.

Ведомство обязало 38 стран, с которыми у Соединенных Штатов действует соответствующее соглашение, использовать контртеррористическую базу данных США для проверки граждан на своих границах, пишет DW.

США также проведут оценку, насколько хорошо в странах-партнерах по программе безвизового режима следят за авиационной безопасностью.

По программе Visa Waiver граждане 38 стран мира, в том числе большинства стран ЕС, могут путешествовать в США с туристической или деловой целью без получения визы сроком до 90 дней.

Ежегодно по программе в США въезжают около 20 млн человек.

Как отметила глава Миннацбезопасности Кирстен Нильсен, CША столкнулись "с гибким и ловким врагом, террористы продолжают искать способы пробраться в США".

Темы: США терроризм визы
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