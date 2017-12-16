Синоптики предупредили о повышении уровня воды в реках и лавинной опасности

16 декабря в результате осадков ожидается рост уровней воды в реках Львовской и Ивано-Франковской областей, а также на Закарпатье.

Как сообщили в Укргидрометцентре, самая напряженная паводковая ситуация ожидается в нижних течениях рек Закарпатья: Уж, Старая, Латорица и Боржава.

Ночью 16 декабря на Закарпатье, в горных районах Львовщины и Ивано-Франковской ожидается сильный дождь и мокрый снег, на высокогорье очень сильный снег.

16-17 декабря в высокогорье Ивано-Франковской и Закарпатской областей сохраняется значительная лавинная опасность 3 уровня.

"В горных районах возможно формирование значительного местного и склонного стока и образования селевых потоков", - отмечают в Укргидрометцентре.

На реках бассейнов Сяна и Днестра ожидается повышение уровня воды на 0,5-1,5 м, на пониженных участках местами возможен выход воды на пойму; на реках бассейнов Прута и Сирета - на 0,3-1,0 м, на реках Закарпатья - на 1-2 м с выходом воды на пойму на нижних участках рек Уж, Рика, Теребля, Тересва и последующим затоплением поймы рек Латорица, Старая, Боржава.

На участке Тисы Великий Бычков - Вилок уровень воды повысится на 2-3 м с выходом воды на пойму. На нижнем участке г.Боржава, если повышение уровня воды будет продолжаться, будет подтоплена автодорога Шаланки-В. Комьяты, сельхозугодья и приусадебные участки сел Иршавского и Виноградовского районов. На р.Стара возможен перелив автодороги Киев-Чоп.