В зоне АТО разоблачили наркогруппировку, в которую входили работники Нацполиции

В районе проведения АТО задержали участников организованной наркогруппировки, в состав которой также входили работники Нацполиции.

Об этом 16 декабря сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины.

Наркобизнес организовали местные криминальные авторитеты под "крышеванием" полицейских и реализовывали наркотические и психотропные вещества жителям нескольких районов Донетчины, отмечается в сообщении.

"Во время обысков по месту работы и жительства фигурантов дела изъято более 1000 таблеток синтетических наркотиков и почти 2 кг марихуаны, 5 тыс. долларов, нелегальное оружие, патроны и боеприпасы к нему, банковские карточки, на которые поступали деньги за реализованные наркотики", - сообщили в СБУ.

Во время задержания один из злоумышленников - руководитель подразделения полиции - стрелял из охотничьего ружья в оперативников спецслужбы, отметили в ведомстве.

Открыты уголовные производства по ст. 307 и ст.345 УК, четыре участника группировки задержаны согласно ст. 208 УПК, всем задержанным объявлено о подозрении в совершении преступления.

Все фото - пресс-центр СБУ

Украинская правда