Пограничники: Админграницу с Крымом пересекают на 20% меньше

В 2017 году транспортный поток на админгранице с аннексированным Крымом снизился на 20% по сравнению с 2016 годом.

Об этом пишет "Крым. Реалии" со ссылкой на данные Госпогранслужбы Украины.

По данным пограничников, за год поток людей на админгранице с Крымом также снизился - на 6%.

Публичных комментариев российских пограничников по этому поводу нет.

Как известно, после аннексии полуострова Россией в начале 2014 года между материковой Украиной и Крымом пролегла административная граница, в Херсонской области на андмингранице с Крымом работают три контрольных пункта въезда/выезда – "Каланчак", "Чонгар" и "Чаплинка".