Украинское вещания на Крым в 2018 году планируют уже с двух вышек

Украина увеличит высоту телерадиовышки в Чаплинке Херсонской области с 92 до 133 метров, что позволит вещать на оккупированный Крым.

Об этом сообщил член Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания Сергей Костинский в Facebook.

Увеличить высоту вышки планируют в первой половине следующего года.

"Сигнал с Чаплинской вышки охватывать Чаплинский, Каланчацкий районы Херсонской области и Красноперекопский район АР Крым. Таким образом, украинское вещание на территорию Крыма в 2018 году будет осуществляться уже с двух вышек - Чонгарской и Чаплинской", - отметил Костинский.

Также в рамках проекта стратегии, разработанной Комиссией по вопросам обеспечения стабильного функционирования системы национального телевидения и радиовещания при Министерстве информполитики, планируется создать дополнительный цифровой мультиплекс для мощного вещания в направлении Армянска и Красноперекопска первых 5-и украинских телеканалов и организовать аналоговое вещание двух украинских телеканалов на Крым.

Кроме того, в планах - вещание до 7 украинских радиостанций на оккупированный полуостров.

Как известно, 17 марта 2017 года в селе Чонгар Херсонской области открыли 150-метровую телевышку, которая вещает для жителей аннексированного Россией Крыма.

В августе 2017 года Украина начала трансляцию в тестовом режиме украинских телеканалов с Чонгара Херсонской области на оккупированный Крым.

В свою очередь в 2018 году Россия планирует построить телевышку неподалеку Джанкоя в оккупированном Крыму, чтобы противодействовать сигналу украинской вышки в Чонгаре Херсонской области.

Украинская правда