В Кременчуге произошла драка между полицией и “Национальным корпусом”

В Кременчуге Полтавской области на акции протеста произошла драка между полицией и активистами "Национального корпуса".

Об этом сообщает "УНИАН".

Представители "Национального корпуса" пришли в воскресение пикетировать кафе на бульваре Пушкина, которое, по их мнению, незаконно построено на территории сквера. В то же время, арендатор кафе Сергей Кулинич утверждает, что заведение имеет все необходимые документы и построено законно.

"Несколько десятков активистов, в основном в масках, попытались обрисовать фасад здания и наклеить на него плакаты. Полицейские препятствовали им и заявили, что такие действия незаконны", - отмечает агентство.

Перед тем акция проходила практически без столкновений - возникали словесные перепалки, но без применения силы.

Потом один из активистов заявил, что местные депутаты хотят узаконить кафе, построенное в сквере, поэтому они пришли выразить протест против этого.

"Активисты приклеили на здание кафе несколько плакатов. После этого они зажгли файеры и решили пойти. Однако с тыльной стороны кафе остались несколько человек, которые ругались матом и всячески провоцировали патрульных. Один из активистов применил силу. В какой-то момент патрульные попросили их прекратить нарушать порядок, но в ответ прозвучали угрозы", - говориться в сообщении.

После этого правоохранители решили задержать активиста, но его товарищи попытались его отбить.

"С криками "наших забирают!" они набросились на патрульных. В ответ полицейские применили спецсредства - газовые баллончики. Началась драка. При этом одного из активистов все же задержали и отвезли в районный отдел полиции", - пишет "УНИАН".

Кроме того, пресс-секретарь полиции Кременчуга Анна Васенко сообщила в комментарии "112 Украина", что конфликт с активистами завершился.

"Сейчас руководитель полиции Кременчуга встретился с активистами. Инцидент исчерпан, будет юридическая оценка этим событиям", - отметила Васенко.

Также она сказала, что правоохранители установили личность задержанного активиста и что он является совершеннолетним.