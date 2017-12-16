Паводок на Закарпатье: река прорвала дамбу, подтоплены десятки домов

3644 просмотра
Суббота, 16 декабря 2017, 16:07

В результате паводка на Закарпатье подтоплены несколько десятков домов, поврежден мост и перекрыто движение по трассе "Мукачево - Рогатин".

Об этом сообщается на сайте главы Закарпатской облгосадминистрации Геннадия Москаля.

"Наиболее угрожающая ситуация сложилась внизу г. Боржава Иршавского и Виноградовского. Утром между с. Сильце и Ольховка вода вышла из берегов и перелилась через трассу "Мукачево - Рогатин". Подтоплено около 150 метров дорожного покрытия, автомобильное движение перекрыто, объезд автотранспорта осуществляется через Иршаву - Долгое - Липецкую Поляну и Хуст. В с. Ольховка подтоплено около 50 подвалов жилых домов", - цитирует Москаля его пресс-служба.

 
 
 

Также отмечается, что подтоплены более тысячи гектаров угодий и около сотни дворов.

В Тячевском районе в начале села Вонигово река Теребля прорвала около 150 метров дамбы и вылилась на территорию села. Из-за этого подтопило огороды и хозяйственные постройки, а также 22 жилых дома Вонигово.

Кроме того, в верховьях реки Латорица паводковая волна повредила бетонный мост в высокогорном селе Котельница Воловецкого района.

 
 

Как сообщалось, 16 декабря в результате осадков ожидается рост уровней воды в реках Львовской и Ивано-Франковской областей, а также на Закарпатье.

Украинская правда

Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
powered by lun.ua
Все новости
Главные новости
Паводок на Закарпатье: река прорвала дамбу, подтоплены десятки домов
В Кременчуге произошла драка между полицией и “Национальным корпусом”
Полиция подала документы на Дыминского в Интерпол
Поліція: За неполный год - 146 тысяч аварий и более 3 тысяч жертв
Все новости
Профессия

"Ну, родила". Как это – работать доулой

архитектура

Театр на Подоле уже в авторитетном журнале ArchDaily

В Киеве появился сервис по наведению порядка в шкафах