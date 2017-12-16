Паводок на Закарпатье: река прорвала дамбу, подтоплены десятки домов

В результате паводка на Закарпатье подтоплены несколько десятков домов, поврежден мост и перекрыто движение по трассе "Мукачево - Рогатин".

Об этом сообщается на сайте главы Закарпатской облгосадминистрации Геннадия Москаля.

"Наиболее угрожающая ситуация сложилась внизу г. Боржава Иршавского и Виноградовского. Утром между с. Сильце и Ольховка вода вышла из берегов и перелилась через трассу "Мукачево - Рогатин". Подтоплено около 150 метров дорожного покрытия, автомобильное движение перекрыто, объезд автотранспорта осуществляется через Иршаву - Долгое - Липецкую Поляну и Хуст. В с. Ольховка подтоплено около 50 подвалов жилых домов", - цитирует Москаля его пресс-служба.

Также отмечается, что подтоплены более тысячи гектаров угодий и около сотни дворов.

В Тячевском районе в начале села Вонигово река Теребля прорвала около 150 метров дамбы и вылилась на территорию села. Из-за этого подтопило огороды и хозяйственные постройки, а также 22 жилых дома Вонигово.

Кроме того, в верховьях реки Латорица паводковая волна повредила бетонный мост в высокогорном селе Котельница Воловецкого района.

Как сообщалось, 16 декабря в результате осадков ожидается рост уровней воды в реках Львовской и Ивано-Франковской областей, а также на Закарпатье.

Украинская правда