Боевики запретили ОБСЕ раздавать информационно-просветительские материалы

В оккупированном Докучаевске Донецкой области представителям Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ запретили раздавать информационно-просветительские материалы.

Об этом Миссия сообщила в отчете, опубликованном вечером 15 декабря.

"Когда команда СММ раздавала детям в Докучаевске информационно-просветительские материалы ОБСЕ, офицер Вооруженных сил Российской Федерации при СЦКК передал телефон одному из наблюдателей, чтобы тот поговорил с ожидавшей на линии женщиной. Она представилась сотрудницей "местной администрации" и сказала, что наблюдатели не могут раздавать какие-либо материалы местным жителям без разрешения членов "ДНР", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, Наблюдательная миссия ОБСЕ зафиксировала уменьшение количества взрывов в зоне АТО за период с 19:30 13 декабря по 19:30 14 декабря.

Украинская правда