Захарченко заявил, что миротворческая миссия в ОРДЛО без его согласия - "иллюзия"

Главарь ОРДО Александр Захарченко заявил, что миротворческая миссия ООН должна будет согласовывать свои передвижения с представителями боевиков.

Об этом он заявил в комментарии журналистам, пишут "Новости Донбасса".

Говоря о внедрении охраны для ОБСЕ, Захарченко заявил: "Запретить или разрешить проезд по тем или иным маршрутам – это в наших силах".

"Никто в мире не имеет права навязывать, где будет стоять и находиться эта охранная миссия. Это все будет согласовано с руководством республики ("ДНР") и с нашими правоохранительными органами, с военными. Поэтому у тех, у кого возникает иллюзия, что какая-то охранная миссия сюда зашла и будет делать, что захочет – это просто иллюзия", - сказал Захарченко.

Он отметил, что если ОРДО разрешит охранять миссию ОБСЕ - "значит, разрешит находиться вооруженным людям" на территории ОРДО, сообщается на сайте Захарченко.

"ОБСЕ свободно передвигается по всей территории ДНР. Но это не значит, что ОБСЕ может ставить свои КПП на границе с Россией", - добавил главарь боевиков.

Захарченко добавил, что требует включить представителей ОРДО в переговорный процесс о миротворцах на Донбассе.

"Мы в этих переговорах не участвуем, но запретить находиться здесь определенным силам мы можем", - добавил он.

Также он обвинил украинскую сторону в срыве обмена пленными.

"Процессы в Минске недееспособны, в том числе и обмен пленными. 11 декабря была видеоконференция гуманитарной подгруппы Контактной группы (ТКГ в Минске) и Киев сорвал переговоры. Никаких прорывных действий за этот год не было", - заявил он.