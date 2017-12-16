СЦКК: Боевики вынудили жителей Майского и Гладосово покинуть дома

Мирные жители н.п. Майское и Гладосово были вынуждены покинуть свои дома и ночевать в Новолуганском и в подвалах своих домов.

Об этом заявили представители украинской стороны СЦКК.

По данным СЦКК, боевики вынудили население к этому "бесконечными обстрелами".

"Об этом факте жители Майского сообщили международным наблюдателям, что нашло отражение в отчете СММ ОБСЕ от 15 декабря", - говорится в сообщении.

Как известно, ранее в штабе АТО заявили, что 16 декабря боевики вели прицельный обстрел из стрелкового оружия по окраине н.п.Майское, чем сорвали плановые работы сотрудников "ДТЭК" для восстановления поврежденной линии электропередач.

Украинская правда