СЦКК: Боевики вынудили жителей Майского и Гладосово покинуть дома
Мирные жители н.п. Майское и Гладосово были вынуждены покинуть свои дома и ночевать в Новолуганском и в подвалах своих домов.
Об этом заявили представители украинской стороны СЦКК.
По данным СЦКК, боевики вынудили население к этому "бесконечными обстрелами".
"Об этом факте жители Майского сообщили международным наблюдателям, что нашло отражение в отчете СММ ОБСЕ от 15 декабря", - говорится в сообщении.
Как известно, ранее в штабе АТО заявили, что 16 декабря боевики вели прицельный обстрел из стрелкового оружия по окраине н.п.Майское, чем сорвали плановые работы сотрудников "ДТЭК" для восстановления поврежденной линии электропередач.
Украинская правда
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