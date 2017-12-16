Россия не может быть равной Западу - Климкин

По мнению министра иностранных дел Павла Климкина, Россия не может быть равной Западу, поскольку не хочет и не может играть по общепринятым правилам.

Об этом он пишет в колонке для "Зеркала недели".

"Популярная идея "вести с Россией равноправный диалог", которая, к сожалению, является комфортной для многих на Западе, может привести его к досадным разочарованиям. Россия не может быть равной Западу, поскольку на данный момент не хочет и не способна играть по общепринятым правилам. Она видит себя доминирующей силой, имеющей право и на свою исключительную зону влияния, и на борьбу без правил в любой точке мира", - считает Климкин.

От добавляет, что большим вопросом является то, когда Запад осознает эту парадигму и начнет руководствоваться этим пониманием в своих действиях.

"Вместе с тем именно теперь хотя бы часть западного сообщества стала наконец-то понимать, что Россия начала системную игру против демократических институтов и институций, на которых западный мир собственно и основан, и что конечная ее цель - разрушить Запад и трансатлантическую цивилизацию как явление", - отмечает министр.

Кроме того, по словам Климкина, теперь значительную часть дипломатических бюджетов Украины составят имиджевые проекты.

"Уже в этом году наши посольства наконец получили фонды на проведение собственных культурных, просветительских, информационно-разъяснительных проектов. В следующем году возможностей будет еще больше", - пишет министр.

Также глава МИД отметил, что с имиджевой целью в пяти ключевых для Украины столицах запускается проект "Украинский институт".

Украинская правда