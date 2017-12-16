Бывшего посла США в РФ шокировала благодарность Трампа Путину

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Суббота, 16 декабря 2017, 21:05

Бывшего посла США в России шокировала благодарность американского президента Дональда Трампа президенту РФ Владимиру Путину за похвалу экономики США.

Об этом Майкл Макфол сказал на телеканале MSNBC, сообщает "The Hill".

"Меня шокирует тот факт, что этот телефонный звонок имел право на существование", - сказал Макфол, который был американским послом в России во времена президентства Барака Обамы.

Он добавил, что этот звонок "не соответствует национальным интересам" США.

Как известно, 14 декабря президент США Дональд Трамп обсудил с президентом России Владимиром Путиным ситуацию с Северной Кореей.

В этом разговоре Трамп также поблагодарил Путина "за признание весомых экономических показателей Америки на его ежегодной пресс-конференции".

Украинская правда

Темы: США Трамп Росcия Путин
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