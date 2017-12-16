В столице избили трансгендерную активистку - полиция не комментирует
Охрана киевского клуба "LIFT" побила трансгендерную активистку Анастасию Кристель Домани.
Об этом она сообщила в своем Facebook.
"Охрана клуба "LIFT" меня избила и ограбила этой ночью! Все вместе издевались по полной. Полиция обнаружила крайнюю трансфобией", - написала она,
В то же время правозащитница и очевидец событий София Лапина рассказала "Громадскому радио", что "четверо охранников пинками и физической силой поволокли Анастасию из клуба".
"Я попросила охрану, чтобы они позвали администратора. На что они несколько раз спросили, кто я и что мне здесь нужно. Позже в администраторши я попросила вернуть деньги, потому что мы, фактически, в клубе не были. И сказала, что то, что произошло - ненормально. Администратор сказала, что это невозможно. Когда я начала ссылаться на действующее законодательство, она сказала, что это частная территория", - сказала Лапина.
По словам Лапиной, позже полиция видела как к Анастасии применяется насилие, но была бездействующей и смеялась над Анастасией и ее документами, где указано мужское имя. По просьбе Лапиной вести себя адекватно, полиция отвечала агрессивно с нецензурной лексикой.
Адвокат Анастасии - Оксана Гузь сообщила, что они уже написали заявление в полицию.
В пресс-службе Нацполиции Киева и патрульной службе Киева отказались комментировать инцидент "Громадскому радио".
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