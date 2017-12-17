Курц о санкциях против РФ: Австрия будет придерживаться линии ЕС
Лидер консервативной Австрийской народной партии (АНП) Себастьян Курц подчеркнул, что новое правительство Австрии под его руководством будет проводить проевропейский курс.
Об этом он заявил в Вене на презентации программы нового кабмина, пишет DW.com.
Австрия как "неотъемлемая часть" Евросоюза будет активно участвовать в дальнейшем развитии ЕС и формировании его "на основе принципа субсидарности", заявил Курц.
"ЕС должен играть большую роль при решении крупных вопросов и отходить на второй план в мелких вопросах", - пояснил он.
В частности, Евросоюз должен усилить охрану своих внешних границ и внутреннюю безопасность, полагает будущий австрийский канцлер.
Курц отметил также, что в вопросе санкций в отношении России Вена будет придерживаться линии Евросоюза.
Лидер правопопулистской Австрийской партии свободы (АПС), которая вошла в правящую коалицию, Хайнц-Кристиан Штрахе признал, что "желал бы отмены санкций". В то же время Штрахе подчеркнул, что если в ЕС не найдется большинства в поддержку такой позиции, то АПС готова принять это.
Как известно, консервативная партия Курца, которая выиграла парламентские выборы формирует новое правительство Австрии вместе с АПС.
Партия свободы получит контроль над министерствами иностранных дел, внутренних дел и обороны в рамках коалиционного соглашения с консервативной Народной партией.
Курц вступит в должность канцлера Австрии 18 декабря.
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