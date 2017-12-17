Собчак готова оказаться от участия в выборах президента РФ

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Воскресенье, 17 декабря 2017, 02:17

Телеведущая Ксения Собчак, претендующая на участие в президентских выборах в России, заявила, что готова снять свою кандидатуру в пользу других оппозиционеров.

Об этом она заявила на встрече с журналистами и своими сторонниками в Екатеринбурге, пишет РИА Новости.

Собчак сообщила о желании объединить оппозицию в России.

"Я хочу со всеми объединяться. Я, например, во многом не согласна с Навальным, но у нас с Навальным и Явлинским есть общая цель, которая является точкой объединения. В этом отношении я готова идти вплоть до снятия своей кандидатуры", — сказала Собчак, отвечая на вопрос одного из присутствующих о том, почему до сих пор оппозиционный лагерь не объединился.

Вместе с тем Собчак уточнила, что готова снять свою кандидатуру в пользу Алексея Навального, или Григория Явлинского, только в том случае, если их зарегистрируют в качестве кандидатов.

В то же время, Навальный не сможет баллотироваться в президенты Российской Федерации до 2028 года из-за условного осуждения.

Как известно, 6 декабря президент России Владимир Путин объявил об участии в выборах президента в четвертый раз.

Сообщалось, что премьер-министр России Дмитрий Медведев не будет конкурентом Путину на президентских выборах.

О намерении участвовать в них объявили соучредитель партии "Яблоко" Григорий Явлинский, журналистка Ксения Собчак и еще две телеведущие - Анфиса Чехова и Катя Гордон, порнозвезда Елена Беркова и главный коммунист России Геннадий Зюганов.

На пресс-конференции 14 декабря Путин заявил, оппонента у него нет, потому что оппозиция умеет только "шуметь", а на вопрос претендента на кресло президента Ксении Собчак о конкуренции, начал запугивать "украинским сценарием".  

Выборы президента в России назначили на 18 марта, годовщину аннексии Крыма.

Темы: Росcия виборы
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