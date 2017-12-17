Ле Пен заявила о поддержке Путина и призвала разрушить ЕС

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Воскресенье, 17 декабря 2017, 03:54

Лидер французской ультраправой партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен выразила надежду на победу Владимира Путина в президентских выборах в РФ и предложила "заменить" Евросоюз на "Союз европейских наций".

Об этом она заявила во время съезда правых партий в Праге, пишет Le Monde.

Участники съезда приветствовали победу в Австрии ультраправой Партии свободы, назвав ее "историческим событием".

Ле Пен выразила надежду, что выборы в Европарламент в 2019 году позволят тем, кто выступает за "Союз европейских наций" стать большинством в представительном органе.

"Я думаю, что европейские выборы могут привести к реальным изменениям в политической ситуации в Европе и даже позволить тем, кто выступает против Европейского Союза и которые являются защитниками Европы наций и свобод получить большинство в рамках будущего созыва", - заявила она.

Затем лидер НФ поддержала президента России Владимира Путина, который баллотируется на еще один президентский срок в марте 2018 года.

"Что касается Национального фронта , мы, конечно, хотим победы Владимира Путина. Потому что мы считаем, что Франция и Россия должны улучшить свои дипломатические отношения", - сказала она.

Как сообщалось, лидеры правых партий Европы, включая Марин Ле Пен и Гирта Вилдерса, встретились на конференции в Праге, которая проходила на фоне протестов.

Темы: ЕС Путин Франция
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