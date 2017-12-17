На Закарпатье подтоплены почти 1000 домохозяйств

Из-за наводнения в Закарпатье произошло подтопление почти 1000 домохозяйств и повреждены мосты, эвакуированы 170 жителей.

Об этом сообщает Управление ГСЧС в Закарпатской области.

Всего в результате сильных осадков подтоплено 220 жилых домов, 982 домохозяйства и 80 подвальных помещений в 8 районах края. Также подтоплены 2405 га сельхозугодий.

Кроме этого подтоплено 8 участков автомобильных дорог общей протяженностью 2 тыс. 100 м (высота водяного покрова 10-20 см), частично повреждены 2 - мостовые переправы местного значения.

Жертв и пострадавших нет.

Силами ГСЧС при взаимодействии со службами гражданской защиты области организовано временное отселение 170 жителей в с. Ольховка Иршавского района из 40 жилых домов (расселены по родственникам).

Спасатели укрепили дамбу в с. Ольховка Иршавского района и с. В. Комьяты Виноградовского района общей длиной более 600 м и организовали откачку воды из домохозяйств - около 26 тыс. куб. м воды.

Для проведения аварийно-спасательных и противопаводковых работ привлечено 540 человек и 73 единицы техники.

Как известно, в результате паводка на Закарпатье перекрыто движение по трассе "Мукачево - Рогатин", а также прорвало дамбу в начале села Вонигово.