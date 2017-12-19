В АП не поступали представления на лишение гражданства главарей ОРДЛО

Уполномоченные органы не вносили президенту представления на лишение гражданства Украины главарей террористических группировок "ДНР" и "ЛНР", а также "руководителей" аннексированного Крыма.

Об этом говорится в ответе Администрации президента на информационный запрос 112.ua.

Запрос касался Александра Захарченко и Леонида Пасечника, бывшего главаря луганских боевиков Игоря Плотницкого, а также назначенных Россией "руководителей" аннексированного Крыма Сергея Аксенова и Владимира Константинова.

"Материалы о прекращении гражданства Украины указанных в запросе лиц на рассмотрение Комиссии при Президенте Украины по вопросам гражданства в установленном законодательством порядке не поступали", - говорится в тексте документа.

В АП объяснили, что согласно закону Украины "О гражданстве", установление принадлежности к гражданству, принятие решения о его приобретении, ведение учета лиц, которые приобрели или прекратили гражданство, осуществляется Государственной миграционной службой, Министерством иностранных дел, дипломатическими представительствами и консульскими учреждениями.

Как известно, самопровозглашенные власти ОРДЛО уже длительное время выдают жителям этих территорий так называемые "паспорта граждан", которые на официальном уровне признала только Россия. В Крыму с начала аннексии полуострова массово выдавали жителям полуострова российские паспорта.