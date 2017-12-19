Siemens поставит России еще три турбины

Siemens подписал первый крупный контракт с РФ после скандала из-за оказавшихся в Крыму турбин. Компания поставит три турбины для электростанции в Нижнекамске.

Об этом пишет DW.com.

Немецкий концерн Siemens 18 декабря подписал контракт на строительство в Нижнекамске парогазовой электростанции мощностью 495 МВт. Стоимость сделки - 380 млн евро.

Контракт в Мюнхене подписали президент Siemens в России Дитрих Мёллер и генеральный директор ПАО "Нижнекамскнефтехим" (группа компаний "Таиф") Азат Бикмурзин в присутствии заместителя премьер-министра Баварии Ильзе Айгнер, президента Татарстана Рустама Минниханова и главного управляющего Siemens Джо Кэзера.

Согласно контракту, Siemens поставит две газовые турбины SGT5-2000Е и одну паровую турбину ST-600, а также оборудование для распределения энергии. Субподрядчиком выступит турецкая строительная компания ENKA.

Ожидается, что "Нижнекамскнефтехим" также заключит с Siemens 13-летнее сервисное соглашение.

Электростанция должна быть запущена к маю 2021 года. Предполагается, что она будет работать на синтетическом газе - побочном продукте нефтехимического производства "Нижнекамскнефтехима".

Siemens является генеральным подрядчиком, поэтому "компания будет сохранять полный контроль над поставкой и установкой оборудования", сказала представитель немецкого концерна.

Это первый крупный контракт Siemens в России после того, как турбины немецкого концерна оказались в аннексированном РФ Крыму. Сейчас в связи с этим идут судебные разбирательства.

Арбитражный суд в Москве отказал в удовлетворении иска Siemens к структуре "Технопромэкспорт" российской госкорпорации "Ростех" по поводу незаконного перемещения турбин на территорию оккупированного Крыма.

Суд ранее также отказался наложить арест на турбины и остановить их монтаж.

В ответ на перемещение турбин ЕС ввел против трех российских компаний и трех физлиц дополнительные санкции.

В компании Siemens утверждают, что в контракте на поставку для российской электростанции турбин, переправленных позже в оккупированный Крым, содержались нормы, исключающие нарушение санкций Евросоюза.

Как впоследствии стало известно, перед подписанием контракта о продаже турбин президент РФ Владимир Путин лично гарантировал, что они не будут перемещены в аннексированный Крым.