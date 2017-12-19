В РФ открыли 3 дела о "безчинствах" украинской армии на своей земле

Следственный комитет России возбудил 3 уголовных дела о якобы обстреле украинскими военными мирных жителей Донбасса.

Об этом сообщается на сайте СК.

Российские следователи утверждают, что в период с 12 по 14 декабря Вооруженные силы и Национальная гвардия Украины "произвели прицельный артиллерийский обстрел из тяжелых видов вооружения, имеющих высокие поражающие свойства, объектов гражданской инфраструктуры, не являющихся военными целями" в оккупированных городах Докучаевск (Донецкая область) и Первомайск (Луганская область).

В Следкоме заявляют, что в результате этих обстрелов 5 мирных жителей получили ранения, повреждены жилые строения и объекты гражданской инфраструктуры.

"Украинские военные действовали по мотивам политической и идеологической ненависти и вражды, связанной с отказом населения юго-востока Украины признать легитимность действующей власти и желанием создать обособленные административно-территориальные образования на Украине", - делает вывод следственный орган.

В связи с этим Главное следственное управление СК РФ возбудило "еще три" уголовных дела по статье "Применение запрещенных средств и методов ведения войны".

По информации Следственного комитета, в рамках дел "проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств этих преступлений и должностных лиц из числа украинских силовиков, причастных к ним".

Следственный комитет напомнил, что в соответствии со статьей 12 Уголовного кодекса России иностранные граждане, совершившие преступление вне пределов России, подлежат уголовной ответственности по российскому законодательству.

В то же время СК не возбудил ни одного дела по обстрелам населенных пунктов Донбасса, расположенных на подконтрольной украинской власти территории, в частности о Новолуганском.

Как известно, накануне боевики обстреляли поселок Новолуганское в Бахмутском районе Донецкой области из реактивных систем залпового огня "Град".

По данным Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, повреждены 29 частных жилых домов на ул. Мичурина, Счастье, Пушкина и Сергиенко, повреждены 5-этажных и 4 2-этажных дома на ул. Школьная, кварталы Молодежный, Солнечный и Дружбы.



Кроме того, в результате обстрела подверглись разрушениям дошкольное учебное заведение "Ивушка", Новолуганская общеобразовательная школа и Новолуганская амбулатория.

Пресс-центр штаба АТО сообщал, что повреждено 47 зданий: 37 одноэтажных и двухэтажных домов, а также 10 пятиэтажек.