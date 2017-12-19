Австрийский суд окончательно отказал в экстрадиции Фирташа в Испанию

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Вторник, 19 декабря 2017, 13:02

Высший земельный суд Вены отказал в выдаче украинского олигарха Дмитрия Фирташа Испании.

Об этом сообщает австрийское издание Kronen Zeitung, передает Еворопейская правда.

Решение суда является окончательным, отмечает издание, подчеркивая, что для Фирташа юридически оно является частичным успехом.

Таким образом, суд подтвердил законность решения Высшего земельного суда Вены в конце августа.

Суд одобрил такое решение, поскольку испанские власти не предоставили достаточного обоснования для проведения экстрадиции.

Как известно, украинского олигарха задержали в Австрии в марте в 2014 году на запрос американских следователей, но выпустили под залог в 125 миллионов евро.

США обвиняют Фирташа в даче взятки в размере 18,5 миллионов долларов за лицензию на разработку титановых месторождений в Индии вне конкурса. Олигарху грозит до 50 лет тюрьмы и конфискация всех активов.

В феврале 2017 Высший земельный суд Вены разрешил экстрадицию Фирташа в США.

В ноябре 2016 украинский олигарх Дмитрий Фирташ был объявлен в розыск Антикоррупционной прокуратурой Испании вместе с двумя своими сообщниками по подозрению в отмывании денег. 

Темы: Фирташ
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