Луценко: На пост главы НБУ у президента есть два кандидата

Президент Петр Порошенко намерен внести в Верховную Раду представление на назначение нового главы Национального банка 21 декабря.

Об этом заявила представитель президента в Верховной Раде Ирина Луценко, сообщают "Українські Новини".

"Президент намерен внести представление в четверг, 21 декабря", - сказала она.

По словам Луценко, на данный момент у Порошенко есть две кандидатуры на данную должность, однако их фамилии она не уточнила.

Ранее лидер фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила, что нардепы должны до конца года уволить главу Национального банка Украины Валерию Гонтареву, которая еще 7 месяцев назад написала заявление об отставке и находится в отпуске.

Также сообщалось, что 21 декабря Верховная Рада может рассмотреть назначение главы Национального банка Украины. Об этом УП сообщил источник в профильном комитете Рады.

По информации УП, Петр Порошенко хочет видеть кандидатом нынешнего и.о. председателя НБУ Якова Смолия.

14 декабря Смолий заявил, что не получал от президента Петра Порошенко предложения стать полноценным руководителем НБУ.

Как известно, кандидатуру на назначение председателя НБУ подает президент, а утверждает Верховная Рада.

Валерия Гонтарева еще 10 апреля заявила, что с 10 мая уходит в отставку с должности главы Нацбанка.

Но ее просьбу не удовлетворили - и она решила уйти в длительный отпуск.

Позже она заявила, что продолжит находиться в отпуске за свой счет до утверждения ее отставки.