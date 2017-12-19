Арест имущества сына Авакова рассмотрят повторно

Апелляционный суд Киева постановил повторно рассмотреть в суде первой инстанции арест имущества сына министра внутренних дел Арсена Авакова Александра.



Об этом "Украинской правде" сообщила сотрудник пресс-службы суда Татьяна Геведзе.



По ее словам, суд во вторник частично удовлетворил апелляционную жалобу адвокатов Александра Авакова.



На вопрос, означает ли это, что с имущества сняли арест, Геведзе сказала, что сейчас есть решение о назначении нового судебного разбирательства в суде первой инстанции.



Полный текст решения суда появится 26 декабря. Во вторник была озвучена резолютивная часть.



Как известно, Соломенский райсуд Киева ранее арестовал недвижимость сына министра внутренних дел Арсена Авакова Александра, экс-замглавы МВД Сергея Чеботаря и бизнесмена Владимира Литвина.



Как сообщалось, 7 ноября на Александра Авакова надели электронный браслет.

По делу о растрате госсредств при закупке рюкзаков для Нацгвардии Министерством внутренних дел НАБУ задержало 3 человек: сына главы МВД Александра Авакова, экс-заместителя министра внутренних дел Сергея Чеботаря и Владимира Литвина, который в 2014 году руководил ИТ-компанией "Turboseo". Им объявлено подозрение.

1 ноября суд избрал сыну Авакова Александру меру пресечения в виде личного обязательства с ношением электронного браслета.

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