Судья КС, уволенный за нарушение присяги, обжаловал это решение

Судья Конституционного суда Анатолий Головин, уволенный в 2014 году Верховной Радой за нарушение присяги, обжаловал свое увольнение в Высшем административном суде.

Об этом свидетельствует постановление ВАСУ от 11 декабря.

"Признать незаконным и отменить постановление Верховной Рады "О реагировании на факты нарушения судьями Конституционного Суда Украины присяги судьи" от 24 февраля 2014 года № 775-VII в части прекращения полномочий ЛИЦО_8 (Анатолий Головин – ред.) и освобождения его от должности судьи Конституционного Суда Украины за нарушение присяги", - говорится в тексте решения.

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