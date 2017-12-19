В ВР подали законопроект о выборах по мажоритарной системе

В Верховую Раду подали на замену законопроект о выборах народных депутатов по мажоритарной системе.

Об этом сообщает "ОПОРА".

"19 декабря, в Аппарат Верховной Рады Украины был подан на замену законопроект №7366 о выборах народных депутатов Украины по мажоритарной системе", - говорится в сообщении.

Отмечается, что сам проект зарегистрировали еще 6 декабря и 20 декабря - последний день подачи альтернативных законопроектов от народных депутатов.

Среди соавторов законопроекта - Олег Барна, Сергей Рудык, Андрей Река и другие народные депутаты.

"Фокусом является то, что законопроект был зарегистрирован 6.12, затем на сайте ВРУ появилась отметка "отозван", а по состоянию на сейчас добавилось под 3 десятка соавторов и 1 день на альтернативные", - отметила председатель правления гражданской сети "ОПОРА" Ольга Айвазовская.

Гражданская сеть ОПОРА призывает народных депутатов Украины оперативно зарегистрировать альтернативные законопроекты, "чтобы при рассмотрении этого вопроса в стенах парламента не состоялось безапелляционного голосования за законопроект, который не отражает всех позиций относительно избирательной системы в Украине".