Российские офицеры из СЦКК вернулись в РФ

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Вторник, 19 декабря 2017, 22:21

Российские офицеры из состава совместного центра контроля и координации прекращении огня и стабилизации на линии соприкосновения сторон на Донбассе пересекли границу с Украиной и вернулись в Россию.

Об этом сообщает "РИА Новости".

Отмечается, что группа российских офицеров в полном составе перешла пункт пропуска Гоптовка на российско-украинской границе. В ближайшее время они прибудут в Москву.

Как известно, последние в 2017 году переговоры Трехсторонней контактной группы в Минске будут посвящены вопросу прекращения огня на всей линии соприкосновения на период праздников и зимних каникул.

Накануне в МИД России заявили, что российские представители СЦКК покинут Украину 19 декабря из-за "напряженной морально-психологической обстановки".

По прогнозам Генштаба Украины, это свидетельствует о том, что боевики ОРДЛО могут прибегнуть к агрессивным наступательным действиям по всей линии соприкосновения района проведения антитеррористической операции.

Темы: Донбасс Росcия АТО
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