Штепа отказалась прийти в суд из-за "опасности"

1021 просмотр
Вторник, 19 декабря 2017, 23:14

Судебное заседание по делу экс-мэра Славянска Нели Штепы, которую обвиняют в сепаратизме, не произошло, потому что она на него не появилась.

Об этом сообщает "Радио Свобода" со ссылкой на прокуратуру Харьковской области.

"Сторона защиты сообщила, что Штепа считает, что в помещении суда ей грозит опасность, поэтому отказалась заходить в здание", - рассказали в прокуратуре.

Следующее заседание суда назначено на 9 января.

Штепу задержали 11 июля 2014. На суде она объясняла, что призвала Путина войти в Славянск под угрозами террористов, в плену террористов ее били, а интервью для российских изданий сделаны "под дулом автомата". Ей грозит пожизненное заключение.

20 сентября Ленинский районный суд Харькова отпустил ее из СИЗО и отправил ее под домашний арест с ношением электронного браслета.

В октябре 2017 Штепа выписалась из харьковской больницы, куда она была госпитализирована с гипертоническим кризом, и вернулась домой, в Славянск.

В ноябре 2017 года суд продолжил ей домашний арест с ношением электронного браслета и разрешил ей ненадолго поехать в Киев для лечения.

Темы: суд
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Судья КС, уволенный за нарушение присяги, обжаловал это решение 19 декабря 2017, 18:49
Суд разрешил СБУшнику Демчине не возвращать миллионный кредит 19 декабря 2017, 15:25
Решение Европейского суда по правам человека невозможно игнорировать 19 декабря 2017, 14:00
powered by lun.ua
Все новости
Главные новости
Главные новости дня – за 60 секунд
Генассамблея ООН одобрила обновленную резолюцию по Крыму
Нардеп за месяц купил государственных облигаций на более чем 413 млн
"Грады", минометы, БМП: боевики стреляли в районе нескольких сел - штаб
Все новости
соцсети

"Выключи друзей". Facebook добавляет новую функцию

афиша

12 событий недели, которые стоит посетить

Made in Ukraine

Новый шоурум украинской обуви в Киеве