Штепа отказалась прийти в суд из-за "опасности"

Судебное заседание по делу экс-мэра Славянска Нели Штепы, которую обвиняют в сепаратизме, не произошло, потому что она на него не появилась.

Об этом сообщает "Радио Свобода" со ссылкой на прокуратуру Харьковской области.

"Сторона защиты сообщила, что Штепа считает, что в помещении суда ей грозит опасность, поэтому отказалась заходить в здание", - рассказали в прокуратуре.

Следующее заседание суда назначено на 9 января.

Штепу задержали 11 июля 2014. На суде она объясняла, что призвала Путина войти в Славянск под угрозами террористов, в плену террористов ее били, а интервью для российских изданий сделаны "под дулом автомата". Ей грозит пожизненное заключение.



20 сентября Ленинский районный суд Харькова отпустил ее из СИЗО и отправил ее под домашний арест с ношением электронного браслета.



В октябре 2017 Штепа выписалась из харьковской больницы, куда она была госпитализирована с гипертоническим кризом, и вернулась домой, в Славянск.

В ноябре 2017 года суд продолжил ей домашний арест с ношением электронного браслета и разрешил ей ненадолго поехать в Киев для лечения.