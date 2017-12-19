МИД об обновленной резолюции ООН по Крыму: следующим шагом должна стать деоккупация

МИД Украины приветствует принятие Генассамблеей ООН обновленной резолюции о нарушении прав человека в Крыму и заявляет, что следующим шагом должно стать деоккупация полуострова.

Об этом говорится в заявлении министерства.

"Принятая резолюция Состояние с правами человека в Автономной Республике Крым и городе Севастополь (Украина)" является логичным и последовательным подтверждением решительной позиции международного сообщества в поддержку территориальной целостности Украины", - подчеркивают в МИД.

"Одним из центральных элементов резолюции остается до сих пор игнорируемый Россией призыв обеспечить беспрепятственный доступ международным правозащитным механизмам, включая Мониторинговой миссией ООН по правам человека в Украине, на временно оккупированный полуостров для осуществления мониторинга и отчетности о ситуации в соответствии с их мандатом", - говорится в заявлении.

"Широкая поддержка нашей позиции в вопросе Крыма свидетельствует, что международное сообщество направило четкий сигнал российской оккупационной власти - вопрос Крыма не закрыт, мир внимательно наблюдает за действиями оккупанта, следовательно, виновные в преследованиях и нарушениях прав крымчан обязательно будут нести ответственность. Государство-агрессор должно прекратить на временно оккупированной ею территории произвол и обеспечить соблюдение международного права", - подчеркивают в МИД.

"В Украине искренне благодарны каждому государству, которое отдало свой голос за резолюцию. Соавторами резолюции вместе с Украиной выступили 42 государства с разных континентов (среди них - практически все страны Евросоюза, США, Канада, Австралия, Исландия, Норвегия, Черногория, Турция, Япония, Кирибати, Маршалловы острова, Микронезия, Палау и др.). Следующим шагом должно стать деоккупация полуострова. Основа сегодня уже заложена", - заявили украинские дипломаты.

Как известно, 19 декабря Генассамблея ООН одобрила обновленную резолюцию о состоянии соблюдения прав человека в оккупированном Россией Крыму. За резолюцию "Ситуация с правами человека в Автономной Республике Крым и г. Севастополь" проголосовало 70 стран, "против" - 26 стран, еще 76 стран - "воздержались".