Крымский правозащитник заявил о пытках со стороны ФСБ

Крымский правозащитник Юнус Машарипов заявил о пытках со стороны сотрудников Федеральной службы безопасности России.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

Машарипов заявил, что в управлении ФСБ в Ялте его допрашивали о частых поездках на материковую Украину. Он рассказал, что с 2014 года занимался правозащитной деятельностью, "сообщая организациям о нарушении прав детей, инвалидов, пенсионеров".

После этого Машарипова, по его словам, начали избивать и пытать электрическим током. Правозащитник утверждает, что ему пришлось оговорить себя. В показаниях, которые были получены под пытками, он указал, что был "агентом СБУ и выполнял её задачи".

Против правозащитника возбудили уголовное дело по обвинению в изготовлении взрывного устройства.

"На данный момент сотрудники угрожают мне расправой, доставкой в психбольницу на всю жизнь за то, что по статье 51 я отказался от данных мной показаний в результате пыток", – отметил обвиняемый.

В своем заявлении Машарипов попросил президента Украины Петра Порошенко защитить его и сделать все возможное для его освобождения. Аналогичное заявление было направлено на имя руководителя управления ФСБ России по аннексированному Крыму Виктора Палагина. Реакция ведомства пока неизвестна.