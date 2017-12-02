Крымский правозащитник заявил о пытках со стороны ФСБ
Крымский правозащитник Юнус Машарипов заявил о пытках со стороны сотрудников Федеральной службы безопасности России.
Об этом сообщает "Радио Свобода".
Машарипов заявил, что в управлении ФСБ в Ялте его допрашивали о частых поездках на материковую Украину. Он рассказал, что с 2014 года занимался правозащитной деятельностью, "сообщая организациям о нарушении прав детей, инвалидов, пенсионеров".
После этого Машарипова, по его словам, начали избивать и пытать электрическим током. Правозащитник утверждает, что ему пришлось оговорить себя. В показаниях, которые были получены под пытками, он указал, что был "агентом СБУ и выполнял её задачи".
Против правозащитника возбудили уголовное дело по обвинению в изготовлении взрывного устройства.
"На данный момент сотрудники угрожают мне расправой, доставкой в психбольницу на всю жизнь за то, что по статье 51 я отказался от данных мной показаний в результате пыток", – отметил обвиняемый.
В своем заявлении Машарипов попросил президента Украины Петра Порошенко защитить его и сделать все возможное для его освобождения. Аналогичное заявление было направлено на имя руководителя управления ФСБ России по аннексированному Крыму Виктора Палагина. Реакция ведомства пока неизвестна.
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