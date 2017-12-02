Крымский правозащитник заявил о пытках со стороны ФСБ

459 просмотров
Суббота, 2 декабря 2017, 00:01

Крымский правозащитник Юнус Машарипов заявил о пытках со стороны сотрудников Федеральной службы безопасности России.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

Машарипов заявил, что в управлении ФСБ в Ялте его допрашивали о частых поездках на материковую Украину. Он рассказал, что с 2014 года занимался правозащитной деятельностью, "сообщая организациям о нарушении прав детей, инвалидов, пенсионеров".

После этого Машарипова, по его словам, начали избивать и пытать электрическим током. Правозащитник утверждает, что ему пришлось оговорить себя. В показаниях, которые были получены под пытками, он указал, что был "агентом СБУ и выполнял её задачи".

Против правозащитника возбудили уголовное дело по обвинению в изготовлении взрывного устройства.

"На данный момент сотрудники угрожают мне расправой, доставкой в психбольницу на всю жизнь за то, что по статье 51 я отказался от данных мной показаний в результате пыток", – отметил обвиняемый.

В своем заявлении Машарипов попросил президента Украины Петра Порошенко защитить его и сделать все возможное для его освобождения. Аналогичное заявление было направлено на имя руководителя управления ФСБ России по аннексированному Крыму Виктора Палагина. Реакция ведомства пока неизвестна.

Темы: Крым крымские татары Росcия ФСБ
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
В оккупированном Крыму Балуха отпустили под домашний арест 1 декабря 2017, 20:17
Оккупанты разместили в Крыму десантно-штурмовой батальон 1 декабря 2017, 13:46
BBC удалила анонс к Чемпионату мира с Крымом в составе РФ 1 декабря 2017, 10:11
powered by lun.ua
Все новости
Главные новости
Крымский правозащитник заявил о пытках со стороны ФСБ
Главные новости дня - за 60 секунд
В оккупированном Крыму Балуха отпустили под домашний арест
Родственника Саакашвили не пустили в Украину: пограничники объяснили почему
Все новости
Ученые доказали

Сачи – первый полезный алкоголь из тофу

Кино

Docudays UA объединит документалистов и общественных активистов

сервис

"Атмосфера хьюге" с доставкой на дом