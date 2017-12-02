Балух о решении суда: это маленькая победа
Украинский активист Владимир Балух, которого суд в оккупированном Крыму отпустил под домашний арест, выразил недовольство решением судей, но назвал его "маленькой победой".
Об этом сообщает "Радио Свобода".
"Ну это бред, конечно. Вы представьте, мать будет хозяйством управлять, а я буду в доме сидеть. Мы, конечно, будем обжаловать это все. А вообще, это - перебор. Хотя маленькая победа уже есть", - заявил Балух после выхода из здания Раздольненского суда.
На вопрос журналистов о состоянии здоровья Балух коротко ответил: "Жить будем. Нормально все. Переживем".
Ранее сообщалось, что Раздольненский райсуд в оккупированном Крыму отпустил активиста Владимира Балуха под домашний арест. Ему запретили покидать жилое помещение, общаться со свидетелями и пользоваться интернетом и почтой.
Балух в декабре 2013 года и после аннексии Крыма в 2014 году вывешивал украинский флаг на крыше своего дома.
ФСБ задержала его 8 декабря 2016 года. Сотрудники ФСБ утверждали, что на чердаке дома, где живет Владимир Балух, было обнаружено 90 патронов и несколько тротиловых шашек. Его жена отрицает наличие оружия в доме.
В августе 2017 суд приговорил украинского активиста к 3 годам и 7 месяцам колонии общего режима, а также штраф в размере 10 необлагаемых минимумов доходов граждан.
Однако при рассмотрении апелляционной жалобы приговор Балуху был отменен, и дело отправили на повторное рассмотрение.
24 октября подконтрольный оккупантам Раздольненский районный оставил Владимира Балуха под стражей до 16 января 2018 года. Однако позже Верховный суд Крыма отменил это решение.
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