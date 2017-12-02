"Укрзализныця" запускает продажи билетов на поезда в Евросоюз

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Суббота, 2 декабря 2017, 02:58

2 декабря "Укрзализныця" открывает онлайн-продажи билетов на международные поезда, курсирующие в страны Европейского Союза.

Об этом сообщает пресс-служба перевозчика.

"Поездами "Укрзализныци" пассажиры смогут путешествовать в следующие города Европы: Варшава, Вроцлав, Перемышль, Братислава, Прага, Кошице, Бухарест, Сучава, Будапешт и Вена", - говорится в заявлении.

Стоимость проезда будет меняться в зависимости от курса евро на день приобретения билета.

Как известно, ранее "Укрзализныця" впервые запустила двухэтажный поезд Тернополь - Киев.

Как сообщалось, директором департамента зданий и сооружений ОАО "Укрзализныци" назначен Виктор Слободянюк.

Темы: Укрзализныця ЕС
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