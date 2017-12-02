ОБСЕ: РФ имеет 39 наблюдателей в миссии на Донбассе

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Суббота, 2 декабря 2017, 03:34

Первый заместитель главы СММ ОБСЕ Александр Хуг сообщил, что в миссию ОБСЕ на Донбассе входят представители 40 стран, среди них - 39 россиян.

Об этом он заявил на брифинге Хельсинской комиссии, передает "Голос Америки".

"40 стран направляют наблюдателей в миссию ОБСЕ в Украине. 50-60% наблюдателей - из стран ЕС. Наибольший контингент наблюдателей из одной страны - это контингент США, который в целом составляет 66 представителей. Россия имеет контингент - 39 наблюдателей в миссии", - сказал Хуг.

"Наблюдательные патрули состоят из представителей разных стран. После проведения патрулирования все члены наблюдательного патруля должны согласовать свой отчет. Эти патрули состоят из 6-8 участников - разных по национальности и происхождению", - отметил первый заместитель главы СММ.

Как сообщалось, ранее журналист Юлиан Репке разместил в Twitter видео, на котором наблюдатель ОБСЕ жмет руку боевику ОРЛО.

В СММ ОБСЕ заявили, что это был ихний русскоязычный гражданский наблюдатель, и его приветствие - ничто иное, как "невольный жест", сделанный по неосторожности.

Темы: ОБСЕ Донбасс
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