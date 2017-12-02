Британская разведка считает РФ главной угрозой международной безопасности

782 просмотра
Суббота, 2 декабря 2017, 04:57

На протяжении последних 20 лет РФ вмешивалась в дела своих соседей, бросив вызов системе мировой безопасности, сформировавшейся после 1991 года.

Такое заявление сделал гендиректор Секретной разведывательной службы Великобритании (MI-6) Алекс Юнгер, пишет The Times.

"После непродолжительного периода в начале 1990-х годов, когда Россия "принимала правила игры", соглашаясь с нормами мирового порядка после окончания холодной войны, она начала "фальсифицировать правила", притворяясь, что придерживается международных соглашений, при этом откровенно их нарушая", - отметил Юнгер.

"Закрепившись благодаря росту цен на нефть и контролю Путина над политической системой, Россия бросила вызов системе безопасности путем вмешательства в политику других стран. Одной из причин этого является "чувство безнаказанности" Кремля, которое своим нежеланием реагировать на российские провокации взрастил сам Запад", - убежден шеф британской разведки.

Также Юнгер призвал союзников Британии приложить больше усилий для противостояния гибридной войне, которую Россия ведет против Европы.

Как известно, ранее в НАТО заявили, что миру грозит большая межгосударственная война.

Темы: Росcия Великобритания разведка
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Флинн может получить 6 месяцев тюрьмы за ложь ФБР - СМИ 2 декабря 2017, 02:25
Балух о решении суда: это маленькая победа 2 декабря 2017, 01:53
МИД Германии требует защиты прав человека в оккупированном Крыму 2 декабря 2017, 00:56
powered by lun.ua
Все новости
Главные новости
Генштаб: ВСУ не освобождали Майское и Гладосово - "они и так были наши"
ОБСЕ: РФ имеет 39 наблюдателей в миссии на Донбассе
ОБСЕ: на Донетчине больше огня, на Луганщине - без нарушений "тишины"
Крымский правозащитник заявил о пытках со стороны ФСБ
Все новости
Ученые доказали

Сачи – первый полезный алкоголь из тофу

сервис

В Киеве запустили каршеринг – машины напрокат

Кино

Docudays UA объединит документалистов и общественных активистов