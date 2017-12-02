Зять Трампа Кушнер руководил контактами Флинна с РФ - CNN
Контактами экс-советника Трампа по вопросам нацбезопасности Майкла Флинна с РФ руководил зять президента США Джаред Кушнер.
Об этом сообщает CNN со ссылкой на собственные источники.
По словам собеседника издания, именно Кушнер указывал Флинну на темы, которые следует обсуждать с российским дипломатом Сергеем Кисляком.
CNN пишет, что особый интерес у зятя Трампа вызвала работа над резолюциями Совбеза ООН об израильских поселениях на западном берегу реки Иордан и голосование РФ по этому вопросу.
О причастности самого Трампа к контактам Флинна с Кисляком не сообщается.
Ранее специальный советник Роберт Мюллер, который расследует вмешательство России в президентские выборы в США, выдвинул Флинну обвинения во лжи ФБР о его общении с российским послом Сергеем Кисляком.
Майкл Флинн признал себя виновным в даче ложных показаний ФБР и готов свидетельствовать против президента.
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