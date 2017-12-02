Генштаб: ВСУ не освобождали Майское и Гладосово - "они и так были наши"

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Суббота, 2 декабря 2017, 06:15

Села Майское и Гладосово Донецкой области располагались на подконтрольной Украине территории, поэтому "их никто не освобождал".

Об этом в эфире "Громадского" заявил офицер Генштаба Вооруженных сил Украины Владислав Волошин.

"Майское и Гладосово располагались на подконтрольной Украине территории. Их никто не освобождал", - подчеркнул офицер.

"Нет никакой "серой зоны". Расстояние от одних траншей к другим - это и есть так называемая серая зона, она нигде не оговорена", - также отметил Волошин.

"Произошло, я вам объясню что. Наши подразделения ВСУ, согласно Минским договоренностям, могут на подконтрольной себе территории проводить любые действия по изменению тактического положения, по передислокации одних и других подразделений", - добавил он.

Как известно, 25 ноября в штабе АТО заявили об освобождении украинскими военными двух населенных пунктов в Донецкой области

Темы: Генштаб АТО Донбасс
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