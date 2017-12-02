Сутки в АТО: 26 обстрелов, 1 боец ​​ВСУ травмирован

За прошедшие сутки, 1 декабря, боевики 26 раз нарушили перемирие - 1 боец ​​ВСУ получили ранения.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

"Ситуация в районе проведения АТО существенно не изменилась. Российско-оккупационные войска продолжают обстреливать позиции сил АТО, в том числе с вооружения, которое запрещено Минскими договоренностями. Особенно активно противник нарушает договоренности о прекращении огня в темное время суток", - говорится в заявлении .

Луганское направление остается эпицентром вооруженного противостояния.

Более 3 часов враг непрерывно вел огонь из всего арсенала пехотного вооружения по оборонным укреплениям Луганского, на Светлодарской дуге. Здесь же применял БМП и каждые три-четыре минуты выпускал по нашим защитникам мины различных калибров.

С минометов калибра 120 и 82 миллиметра были обстреляны украинские опорные пункты на подступах к Троицкому и Новотошковскому.

С гранатометов и стрелкового оружия боевики нарушали перемирие возле Зайцевого и Крымского.

На Донецком направлении несколько раз из минометов, гранатометов, вооружения БМП и стрелкового оружия оккупанты обстреливали наших воинов в пригороде Марьинки.

Вблизи Авдеевки, Каменки, Березовой, Невельского и Водяного враг вел огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.