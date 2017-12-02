Сутки в АТО: 26 обстрелов, 1 боец ​​ВСУ травмирован

254 просмотра
Суббота, 2 декабря 2017, 06:41

За прошедшие сутки, 1 декабря, боевики 26 раз нарушили перемирие - 1 боец ​​ВСУ получили ранения.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

"Ситуация в районе проведения АТО существенно не изменилась. Российско-оккупационные войска продолжают обстреливать позиции сил АТО, в том числе с вооружения, которое запрещено Минскими договоренностями. Особенно активно противник нарушает договоренности о прекращении огня в темное время суток", - говорится в заявлении .

Луганское направление остается эпицентром вооруженного противостояния.

Более 3 часов враг непрерывно вел огонь из всего арсенала пехотного вооружения по оборонным укреплениям Луганского, на Светлодарской дуге. Здесь же применял БМП и каждые три-четыре минуты выпускал по нашим защитникам мины различных калибров.

С минометов калибра 120 и 82 миллиметра были обстреляны украинские опорные пункты на подступах к Троицкому и Новотошковскому.

С гранатометов и стрелкового оружия боевики нарушали перемирие возле Зайцевого и Крымского.

На Донецком направлении несколько раз из минометов, гранатометов, вооружения БМП и стрелкового оружия оккупанты обстреливали наших воинов в пригороде Марьинки.

Вблизи Авдеевки, Каменки, Березовой, Невельского и Водяного враг вел огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Темы: АТО Донбасс
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Генштаб: ВСУ не освобождали Майское и Гладосово - "они и так были наши" 2 декабря 2017, 06:15
Боевики создали фейковый аккаунт представителя штаба АТО 1 декабря 2017, 22:25
Боевики 10 раз нарушили перемирие, эпицентр - Луганское направление 1 декабря 2017, 18:38
powered by lun.ua
Все новости
Главные новости
США и РФ вели переговоры о снятии санкций после победы Трампа - Reuters
Генштаб: ВСУ не освобождали Майское и Гладосово - "они и так были наши"
ОБСЕ: РФ имеет 39 наблюдателей в миссии на Донбассе
ОБСЕ: на Донетчине больше огня, на Луганщине - без нарушений "тишины"
Все новости
исследование

Бесспорная статистика: брак таки спасает от деменции

гид по району

За что я люблю Троещину

Видео

Зеленский наконец прокомментировал запрет "Сватов"