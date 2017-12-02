США и РФ вели переговоры о снятии антироссийских санкций после победы Трампа - Reuters

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Суббота, 2 декабря 2017, 07:27

США и РФ вели переговоры о снятии санкций против Москвы после победы на президентских выборах Дональда Трампа.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на неопубликованные документы.

Планировалось, что в случае победы Трампа тогдашний советник администрации по нацбезопасности Майкл Флинн должен был поддержать проект строительства АЭС на Ближнем Востоке.

Reuters со ссылкой на электронную переписку, которая оказалась в распоряжении агентства, пишет, что сотрудничество двух стран на Ближнем Востоке предусматривало участие в проекте российской компании ОАО ОМЗ ( "Объединенные машиностроительные заводы"), которая находится под санкциями. Она должна была поставлять ядерное оборудование, на производстве которого специализируется.

Из письма Алекса Копсона, руководящего агентством ACU Strategic Partners (специализируется на консультациях в сфере атомной энергетики), которое он написал своим бизнес-партнерам 16 ноября 2016 года, Reuters узнало, что США планировали помочь украинской компании "Турбоатом" получить контракт на 45 млн долларов на производство турбин для реакторов в Саудовской Аравии и других странах Ближнего Востока.

Планировалось, что в обмен на это Украина должна была смягчить свою позицию относительно снятия антироссийских санкций. Копсон от комментариев агентству отказался.

Дональд Трамп во время предвыборной кампании заявлял о планах облегчить санкции для РФ в обмен на сотрудничество в борьбе с терроризмом. Но после победы на выборах он подписал закон о введении новых санкций против России.

Как известно, Майкл Флинн признал себя виновным в даче ложных показаний ФБР и готов свидетельствовать против президента.

Перед этим сообщалось, что специальный советник Роберт Мюллер, который расследует вмешательство России в президентские выборы в США, выдвинул Флинну обвинения во лжи ФБР о его общении с российским послом Сергеем Кисляком.

Темы: США Росcия Трамп санкции Украина
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