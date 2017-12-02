За неделю трое россиян попросили убежища из-за преследований в РФ

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Суббота, 2 декабря 2017, 12:48

За последнюю неделю трое россиян попросили политического убежища в Украине из-за преследований российских правоохранителей.

Об этом сообщили на сайте Госпогранслужбы.

"Только на прошлой неделе на государственной границе трое граждан России 45, 38 и 27 лет, которых преследуют в Российской Федерации, попросили статус беженцев в работников Государственной пограничной службы Украины", - говорится в сообщении.

Один из россиян попросил убежища на пункт пропуска "Киев-пассажирский" в субботу. Он хочет, чтобы его признали беженцем, поскольку подвергается преследованию в РФ. Он участвовал в митингах против коррупции и за российскую оппозицию.

В этом же пункте пропуска в среду попросил убежища еще один гражданин России.

"Россиянин рассказал, что вынужден бежать и просить убежища в Украине в связи с его преследованием правоохранительными органами России за участие в акциях против российской власти", - отмечают в ГНС.

Еще один россиянин попросил убежища в одном из пунктов пропуска на Черниговщине во вторник. Он также отметил, что подвергается преследованиям со стороны российских правоохранительных органов.

Украинская правда

Темы: Пограничная служба Росcия
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