СЦКК: Боевики прислали хугу фейк с "жалобами" от жителей Гладосово

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Суббота, 2 декабря 2017, 14:33

Украинская сторона СЦКК заявляет, что боевики ОРДО сфабриковали и прислали первому заместителю председателя СММ ОБСЕ Александра хугу "письмо" от жителей н.п. Гладосово.

По сообщению СЦКК, сообщение о якобы обращении с открытым письмом к Хугу распространили информационные ресурсы боевиков ОРДО.

"В своем "обращении" жители поселка якобы призвали представителя ОБСЕ зафиксировать "факт" незаконного захвата территории и действия украинских военнослужащих, которые якобы арестовали и вывезли в неизвестном направлении часть мирного населения", - заявили в СЦКК.

В Совместном центре отметили, что лица, подписавшие это "обращение", в Гладосово никогда не проживали. Кроме того, "без проведения специализированной графологической экспертизы видно, что подписи сделаны одной рукой", подчеркнули в СЦКК.

Как известно, 25 ноября в штабе АТО заявили об освобождении украинскими военными двух населенных пунктов в Донецкой области - Майского и Гладосово. 

В Генштабе ВСУ заявляют, что н.п Майское и Гладосово располагались на подконтрольной Украине территории, поэтому "их никто не освобождал".

Украинская правда 

Темы: ОРДЛО ОБСЕ АТО
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