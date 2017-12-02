СМИ: На Шри-Ланке из-за шторма погиб украинец. МИД проверяет

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Суббота, 2 декабря 2017, 15:51

На Шри-Ланке из-за мощного шторма "Окхи", который вызвал масштабные наводнения, погибли 26 человек, среди которых мог быть 1 гражданин Украины.

Как сообщает DW со ссылкой на информацию правительства страны, в результате стихийного бедствия повреждены около 20 тыс. домов - в основном в западных и южных прибрежных районах острова, зоны бедствия эвакуированы тысячи людей.

Сообщается, что среди погибших есть гражданин Украины, которого во время наводнения смыло водой неподалеку от популярного среди туристов м.Галле.

В департаменте консульской службы МИД Украины сообщили, что консул во взаимодействии со спасательными службами Шри-Ланки уточняет информацию о пострадавших украинцам в результате наводнения.

Уровень воды в реках на Шри-Ланке продолжает расти.

Также из-за наводнений и оползней после циклона с ливнями на индонезийском острове Ява жертвами стали 25 человек. Шторм "Чемпака" стал причиной разрушений на острове Ява: повреждены более 1,7 тыс. домов, из региона эвакуировали более 2 тыс. местных жителей.

Темы: погода чрезвычайное происшествие МИД
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