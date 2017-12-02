Женщину ранило от обстрелов в Верхнеторецком

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Суббота, 2 декабря 2017, 16:17

Во время обстрелов поселка Верхнеторецкое в Донецкой области в субботу утром женщина получила осколочное ранение ноги.

Об этом сообщает полиция Донецкой области.

"Жительница 1986 года рождения получила осколочное ранение ноги. Сейчас ее доставили в больницу", - говорится в сообщении.

Отмечается, что поселок подвергся обстрелам около 10 утра. В это время потерпевшая была у магазина на улице Октябрьской.

"Информация о пострадавших и разрушениях уточняется", - добавили правоохранители.

Сейчас решается вопрос об открытии уголовного производства по ч.1 ст. 258 "Террористический акт".

Украинская правда

Темы: Донецкая область обстрел полиция
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