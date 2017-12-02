В Украине увеличилась максимальная помощь по безработице

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Суббота, 2 декабря 2017, 19:21

C 1 декабря уровень максимальной помощи по безработице составляет 7048 гривен.

Как сообщили в Государственной службе занятости, сумма увеличена в соответствии с законом о госбюджете на 2017 год, которым с 1 декабря размер прожиточного минимума для трудоспособных лиц увеличен до 1762 гривен.

В Госслужбе напомнили, что последний раз размер прожиточного минимума был увеличен 1 мая 2017 года до  1684 грн, а максимальная помощь по безработице от ГСЗ составляла 6736 грн. 

"Кроме того, в связи с повышением прожиточного минимума увеличиваются все социальные выплаты от государства", - отметили в ГСЗ.

Темы: деньги
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