В Украине увеличилась максимальная помощь по безработице

C 1 декабря уровень максимальной помощи по безработице составляет 7048 гривен.

Как сообщили в Государственной службе занятости, сумма увеличена в соответствии с законом о госбюджете на 2017 год, которым с 1 декабря размер прожиточного минимума для трудоспособных лиц увеличен до 1762 гривен.

В Госслужбе напомнили, что последний раз размер прожиточного минимума был увеличен 1 мая 2017 года до 1684 грн, а максимальная помощь по безработице от ГСЗ составляла 6736 грн.

"Кроме того, в связи с повышением прожиточного минимума увеличиваются все социальные выплаты от государства", - отметили в ГСЗ.