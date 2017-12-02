"Шахтер" одолел "Верес" в матче УПЛ в Харькове

В матче 18-го тура украинской Премьер-лиги, который прошел в Харькове, донецкий "Шахтер" победил ровенский "Верес".

Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу дончан.

В первом тайме преимущество "горняков" была ощутимой и хорошие моменты для взятия ворот гостей были у Бернарда, Ракицкого и Марлоса.

На старте второго тайма "Шахтер" вышел вперед. В штрафной "Вереса" Ищенко руками толкнул Бернарда и судья назначил пенальти. С 11-ти метров в угол ворот точно пробил Марлос, для которого этот гол стал восьмым в чемпионате Украины.

На 75-й минуте - провал в защите "Вереса" и Феррейра пробивает голкипера гостей Бандуру - 2:0.

После 18 туров "Шахтер" набрал 42 очка. У киевского "Динамо" 35 очков и одна игра в запасе.

Украинская правда