Обмен пленными между украинской стороной и ОРДЛО будет завершен до конца года.

Об этом в эфире телеканала "Россия 24" заявил и.о. главы ОРЛО Леонид Пасечник, пишут РИА "Новости. Украина".



"В настоящий момент согласовываются списки, ведется доуточнение. На сколько мне известно, украинская сторона взяла определенную паузу", - заявил он.

Главарь боевиков ОРЛО добавил, что "обмен военнопленными будет завершен до конца года" согласно договоренностям.

Как известно, обмен "всех на всех" заблокирован уже 14 месяцев, в настоящее время речь идет о частичном "пропорциональном" обмене.

15 ноября президент России Владимир Путин обсудил по телефону с главарями "ЛНР" и "ДНР" инициативу спецпредставителя Украины по гуманитарным вопросам и своего кума Виктора Медведчука провести в ближайшее время пропорциональный обмен пленными по формуле "306 на 74".

Позже Медведчук заявлял, что смена власти в ОРЛО не помешает обмену пленными.



29 ноября Медведчук заявил в Минске, что обмен пленными между украинскими властями и боевиками Донбасса будет проходить в два этапа – первый может состояться до новогодних праздников. После реализации первого этапа обмена по принципу "всех на всех", будет проведена работа по организации второго этапа, в ходе которого Украина должна будет освободить оставшихся 80 человек, а другая сторона – оставшихся 20 человек.

По его словам, в оккупированных Луганске и Донецке уже готовы выдать 74 пленных.