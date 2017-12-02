Лавров и Тиллерсон обсудят Украину в Вене

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Суббота, 2 декабря 2017, 22:43

Встреча главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Рекса Тиллерсона в Вене на полях Совета министров иностранных дел государств-членов ОБСЕ прорабатывается.

Об этом сообщили в департаменте информации и печати МИД РФ, пишет ТАСС

"Да, такая встреча прорабатывается", - заявили в министерстве.

Ранее в Госдепе США также заявляли, что встреча Лаврова и Тиллерсона, где они могут обсудить "КНДР, Украину и Сирию", состоится в Вене 7 декабря. 

Темы: Росcия США Донбасс
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