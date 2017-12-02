Лавров анонсировал возобновление контактов "нормандской четверки"

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Суббота, 2 декабря 2017, 23:10

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что контакты на уровне помощников глав государств "нормандской четверки" в скором времени возобновятся.

Об этом он заявил в интервью белорусскому каналу "СТВ", пишет ТАСС.

По словам Лаврова, комплекс мер, согласованный в Минске в феврале 2015 года "был единогласно одобрен СБ ООН и до сих пор остается абсолютно безальтернативным документом, позволяющим урегулировать этот кризис".

"Думаю, мы будем продолжать усилия, в том числе используя Минск, который по-прежнему предоставляет свои возможности для переговоров контактной группы, и которые в скором времени возобновятся по линии помощников глав государств "нормандской четверки", - сообщил глава МИД РФ. 

Как известно, формат "нормандской четверки" сформировался летом 2014 года: 6 июня в Нормандии прошел ряд встреч с участием президентов Украины, Франции, Германии и России.

Одним из последних контактов лидеров "нормандской четверки" был телефонный разговор 22 августа 2017 года, в ходе которого обсуждался режим прекращения огня на Донбассе по случаю начала учебного года.

Помощник президента РФ Юрий Ушаков в начале октября заявил, что саммит лидеров "нормандской четверки" в ближайшее время не планируется.

Темы: Росcия Донбасс
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