Снег в Киеве убирают 227 работников - "Киевавтодор"

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Суббота, 2 декабря 2017, 23:35

В Киеве из-за ухудшения погодных условий для уборки снега задействовали малогабаритную технику и 227 работников ручной уборки.

Об этом 2 декабря сообщили в КГГА со ссылкой на данные "Киевавтодора".

"К уборке тротуаров привлечена малогабаритная техника. Работают 227 работников ручной уборки, которые обеспечивают надлежащее содержание подходов к наземным и подземным пешеходным переходам, остановкам общественного транспорта и тротуарам, обслуживаемых КК "Киевавтодор", - говорится в сообщении.

"Крупногабаритная техника предприятий "Киевавтодора" проводит превентивную обработку дорог и улиц столицы. Особое внимание уделено аварийно-опасным участкам улично-дорожной сети, в частности спускам, подъемам, мостам и путепроводам", - заявили в коммунальной корпорации.

Как известно, ранее в Укргидрометцентре заявили о сильном мокром снеге в Киеве, налипании мокрого снега и образовании снежного покрова высотой 4-6 см. 

Украинская правда 

Темы: Киев погода
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